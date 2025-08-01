Врач рассказал, кто рискует столкнуться с раком легких

Не только курящие люди, но и те, у кого нет этой привычки (особенно женщины и жители загрязненных регионов) рискуют столкнуться с раком легких, на них приходится до 25% случаев. Об этом РИАМО во Всемирный день борьбы с раком легкого рассказал врач-онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

По его словам, причины этого раскрыли в исследовании, которое провели под эгидой Национального института здравоохранения США и опубликовали в Nature. Он уточнил, что у некурящих часто диагностируют аденокарциному — форму рака, которая биологически отличается от опухолей у курильщиков.

«Исследование охватило почти 900 пациентов из 28 стран, включая регионы с высоким уровнем загрязнения воздуха. Результаты показали: у жителей промышленных и урбанизированных территорий, где воздух насыщен мелкими частицами (PM2.5), чаще встречаются мутации в гене TP53 — важном стража генетической стабильности», — рассказал Басанов.

Врач уточнил, что у них также обнаружили укороченные теломеры — маркеры клеточного старения и предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Он отметил, что типы мутаций у пациентов совпадали с мутационной сигнатурой SBS4, ранее ассоциированной только с курением. Это позволяет говорить о том, что загрязнение воздуха может вызывать такие же генетические поломки, как и табачный дым, заключил эксперт.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин до этого рассказал «Газете.Ru», что рак легкого очень умело «маскируется» под другие заболевания, например бронхит курильщика, ХОБЛ, бронхоэктазы различного происхождения, ишемическую болезнь сердца.

Ранее врачи выявили у мужчины редкое осложнение рака.