Православные активисты призвали Крида не извращать нормы для детей на своих шоу

Депутат Иванов: Егор Крид должен исправиться и нести свет и радость поклонникам
true
true
true
close
Пресс-служба универмага «Лето»

Егор Крид несет «особую ответственность» за содержание своих выступлений — разврат, граничащий с порнографией, неприемлем для детско-подростковой аудитории, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Безусловно, Егор Крид — кумир для миллионов молодых людей, его творчество находит отклик в сердцах подростков, и в целом его деятельность не направлена на пропаганду чего-то противоправного. Однако именно в силу этой огромной популярности и влияния на умы подрастающего поколения артист несет особую ответственность за содержание своих выступлений. То, что допустимо для взрослой аудитории, совершенно неприемлемо для мероприятий, на которые приходят дети и подростки. Разврат и откровенные сцены, граничащие с порнографией, недопустимы на публичных шоу, посещаемых несовершеннолетними», — сказал он.

По его мнению, необходимо на законодательном уровне ужесточить контроль за содержанием выступлений. Иванов считает, что Егор Крид должен исправиться.

«Организаторы и артисты должны нести ответственность за соблюдение возрастных ограничений. Мы не можем допустить, чтобы под видом развлекательного шоу нашим детям прививались извращенные представления о нравственности и нормах поведения», — сказал он.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом.

