Суд признал незаконным использование Трампом военных в Лос-Анджелесе

В США суд признал незаконным решение Трампа по военным в Лос-Анджелесе

Суд в Соединенных Штатах признал незаконным решение президента Дональда Трампа и главы Пентагона задействовать военных в Лос-Анджелесе для обеспечения стабильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружного судью Чарльза Брейера.

Брейер отметил, что в США действует закон, запрещающий использовать национальные вооруженные силы, чтобы поддерживать исполнение внутренних законов.

«Президент Трамп, министр Хегсет и Пентагон направили Национальную гвардию и морских пехотинцев в Лос-Анджелес, формально для подавления мятежа и обеспечения исполнения иммиграционного законодательства. Но никакого мятежа не было», — заявил судья, добавив, что федеральный закон таким образом был нарушен.

Инстанция обязала правительство вернуть контроль за нацгвардией Калифорнии губернатору Гэвину Ньюсому.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США. Люди вышли на улицы после того, как в городе начали массово задерживать мигрантов.

Поначалу протесты носили мирный характер. Но после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки, которые с каждым днем становились все более агрессивными. Протестующие, в частности, ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

