Нацгвардию США привлекли к уборке мусора в Вашингтоне

В Вашингтоне бойцов нацгвардии привлекли к уборке мусора
Tom Brenner/Reuters

Бойцы нацгвардии Соединенных Штатов, которых перебросили в Вашингтон под предлогом борьбы с преступностью, поучаствовали в уборке мусора в рамках программы по благоустройству американской столицы. Об этом пресс-служба окружной нацгвардии сообщила на своей странице в соцсети X.

«Участники целевой группы по благоустройству убрали территорию у водоема «Приливной бассейн» возле мемориала Мартина Лютера Кинга в рамках программы «Безопасный и благоустроенный Вашингтон», — указано в сообщении.

Кроме того, бойцы помогли с уборкой парковой зоны в районе Лафайет-сквера и Национальной аллеи неподалеку от Белого дома. Всего в мероприятии участвовало около 110 гвардейцев.

Отмечается, что работы в сфере благоустройства включены в миссию, в рамках которой бойцов нацгвардии перебросили в Вашингтон. Всего миссия предусматривает выполнение более 40 задач.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Данные силы будут направлены для оказания помощи Министерству внутренней безопасности в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции.

В список штатов, где будет развернуто подкрепление Нацгвардии, входят: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг.

Ранее сообщалось, что власти США выдадут бойцам нацгвардии в Вашингтоне табельное оружие.

