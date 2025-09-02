Депутаты из Вологодской области захотели наказать скандального парламентария

Депутаты Законодательного собрания Волгоградской области захотели наказать скандально известного члена нижней палаты российского парламента от региона Алексея Канаева. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности председателя парламента Волгоградской области Роман Заварин.

Он отметил, что Канаев позволяет себе действия, которые дискредитируют работу законодательного органа власти. В том числе речь идет о случае, когда член Государственной думы РФ выругался матом на депутата Череповецкой городской Думы Илью Ивашова.

На этом фоне Заварин заявил о намерении на уровне фракции потребовать привлечь Канаева к дисциплинарной ответственности. Он хочет добиться наказания для федерального коллеги, вплоть до исключения из состава фракции.

«Те, кто своими действиями подрывают доверие избирателей и препятствуют результативной работе [фракции], не могут оставаться ее представителями», — подчеркнул член Законодательного собрания Волгоградской области.

