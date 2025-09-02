На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты из Вологодской области захотели наказать скандального парламентария

В Вологодской области хотят наказать скандального депутата Госдумы Канаева
true
true
true
close
Официальный сайт Алексея Канаева

Депутаты Законодательного собрания Волгоградской области захотели наказать скандально известного члена нижней палаты российского парламента от региона Алексея Канаева. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности председателя парламента Волгоградской области Роман Заварин.

Он отметил, что Канаев позволяет себе действия, которые дискредитируют работу законодательного органа власти. В том числе речь идет о случае, когда член Государственной думы РФ выругался матом на депутата Череповецкой городской Думы Илью Ивашова.

На этом фоне Заварин заявил о намерении на уровне фракции потребовать привлечь Канаева к дисциплинарной ответственности. Он хочет добиться наказания для федерального коллеги, вплоть до исключения из состава фракции.

«Те, кто своими действиями подрывают доверие избирателей и препятствуют результативной работе [фракции], не могут оставаться ее представителями», — подчеркнул член Законодательного собрания Волгоградской области.

В мае главу округа в Вологодской области Юлию Шевцову отправили в отставку после скандала с участием ее дочери, опубликовавшей видео с угрозой «отправить фраера на СВО». Губернатор региона Георгий Филимонов назвал поступок несовместимым с ценностями власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае опровергли фейк об увольнении чиновников в пользу участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами