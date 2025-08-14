На Кубани опровергли фейк об увольнении чиновников в пользу участников СВО

Сообщения о том, что власти Краснодарского края якобы намерены уволить чиновников пенсионного возраста, чтобы набрать на их места ветеранов СВО, являются фейковыми. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

В оперштабе объяснили, что появившийся в сети скриншот документа, согласно которому губернатор требует подготовить списки на увольнение, — фальшивка. Это можно понять по просторечным выражениям, нарушениям инструкции по делопроизводству и неправильному оформлению.

«Весь этот фальшивый документ — циничный фейк, направленный на то, чтобы столкнуть интересы гражданских служащих и участников СВО и их семей», — рассказали представители штаба.

Отмечается, что на Кубани и без того идет работа по поддержке ветеранов СВО, включая помощь с трудоустройством, и уже более 50 военных получили посты в районных администрациях и краевых министерствах.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право на две пенсии участникам специальной военной операции, а также добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами в ходе проведения боевых действий с Украиной.

Ранее кабмин расширил список регионов, участники обороны которых могут получить статус ветерана.