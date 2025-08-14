На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани опровергли фейк об увольнении чиновников в пользу участников СВО

Оперштаб Кубани: новость об увольнении чиновников в пользу участников СВО — фейк
true
true
true
close
Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Сообщения о том, что власти Краснодарского края якобы намерены уволить чиновников пенсионного возраста, чтобы набрать на их места ветеранов СВО, являются фейковыми. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

В оперштабе объяснили, что появившийся в сети скриншот документа, согласно которому губернатор требует подготовить списки на увольнение, — фальшивка. Это можно понять по просторечным выражениям, нарушениям инструкции по делопроизводству и неправильному оформлению.

«Весь этот фальшивый документ — циничный фейк, направленный на то, чтобы столкнуть интересы гражданских служащих и участников СВО и их семей», — рассказали представители штаба.

Отмечается, что на Кубани и без того идет работа по поддержке ветеранов СВО, включая помощь с трудоустройством, и уже более 50 военных получили посты в районных администрациях и краевых министерствах.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право на две пенсии участникам специальной военной операции, а также добровольцам и ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами в ходе проведения боевых действий с Украиной.

Ранее кабмин расширил список регионов, участники обороны которых могут получить статус ветерана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами