«Ты че, фраер, попутал?» Главу округа отправили в отставку после скандала с участием дочери

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил об отставке главы Нюксенского муниципального округа региона Юлии Шевцовой «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, это решение принято безо всяких компромиссов.
«Участие в СВО — честь и привилегия, а не наказание <...> Коллега сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития», — добавил он.
«Ты знаешь, кто моя мама?»
Поводом для скандала послужило короткое видео, записанное в TikTok-аккаунте 19-летней дочери Юлии Шевцовой. В начале девушка крутится перед зеркалом с обнаженным животом под аудиозапись с фразой: «Ты знаешь, кто ее сын?», ставшей популярной в сети. Затем она обращается к «фраеру» и угрожает «отправить» его «на СВО», делая акцент на статусе матери-чиновницы.
«Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим», — гласит подпись на видео.
После того, как ролик получил распространение в сети, девушка изменила ник и ограничила доступ к профилю.
Юлия Шевцова записала видео с извинениями и рассказала, что провела серьезную беседу с дочерью. По ее словам, семья осознает всю недопустимость произошедшего.
«Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. <…> Да, наши дети совершают ошибки — по глупости, но неопытности — но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки, поэтому с ребенком составлен серьезный разговор. Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия», — сказала Шевцова.
Губернатор Филимонов сообщил, что дочь чиновницы также записала ролик с извинениями, но он запретил его публикацию, чтобы оградить девушку от возможной травли в комментариях. По его словам, дочь Шевцовой живет и учится вдали от матери, переживая «кризис в отношениях» с молодым человеком, и «по недоумию совершила ошибку, поддавшись эмоциям». Также Филимонов упомянул, что у Юлии Шевцовой был конфликт с бывшими подчиненными, которые «не упустили случая» использовать ситуацию для мести.
Кто займет пост главы округа
В своем обращении Филимонов также сообщил, что на место главы Нюксенского округа «с высокой долей вероятности» будет назначен участник специальной военной операции. Рассматриваются в том числе ветераны, прошедшие региональную программу «Герои Русского Севера» — аналог «Времени героев».
С аналогичным предложением выступила и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Комментируя скандал, она рассказала, что Юлия Шевцова записала видеообращение с извинениями, в котором, однако, в достаточно резком тоне обвинила местных жителей в том, что они якобы использовали ее дочь в «политических целях».
По мнению Мизулиной, в сложившейся ситуации отставка — самый разумный шаг для Шевцовой. При этом она также отметила, что должность руководителя муниципалитета мог бы занять человек с боевым опытом участия в СВО.