«Ты че, фраер, попутал?» Главу округа отправили в отставку после скандала с участием дочери

Главу округа в Вологодской области Юлию Шевцову отправили в отставку после скандала с участием дочери, опубликовавшей видео с угрозой «отправить фраера на СВО». Губернатор назвал поступок несовместимым с ценностями власти. На вакантную должность рассматривают кандидатуру участника специальной военной операции.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил об отставке главы Нюксенского муниципального округа региона Юлии Шевцовой «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, это решение принято безо всяких компромиссов.

«Участие в СВО — честь и привилегия, а не наказание <...> Коллега сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития», — добавил он.

«Ты знаешь, кто моя мама?»

Поводом для скандала послужило короткое видео, записанное в TikTok­-аккаунте 19-летней дочери Юлии Шевцовой. В начале девушка крутится перед зеркалом с обнаженным животом под аудиозапись с фразой: «Ты знаешь, кто ее сын?», ставшей популярной в сети. Затем она обращается к «фраеру» и угрожает «отправить» его «на СВО», делая акцент на статусе матери-чиновницы.

«Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим», — гласит подпись на видео.

После того, как ролик получил распространение в сети, девушка изменила ник и ограничила доступ к профилю.

Юлия Шевцова записала видео с извинениями и рассказала, что провела серьезную беседу с дочерью. По ее словам, семья осознает всю недопустимость произошедшего.

«Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. <…> Да, наши дети совершают ошибки — по глупости, но неопытности — но надо вовремя осознать и исправлять эти ошибки, поэтому с ребенком составлен серьезный разговор. Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия», — сказала Шевцова.

Губернатор Филимонов сообщил, что дочь чиновницы также записала ролик с извинениями, но он запретил его публикацию, чтобы оградить девушку от возможной травли в комментариях. По его словам, дочь Шевцовой живет и учится вдали от матери, переживая «кризис в отношениях» с молодым человеком, и «по недоумию совершила ошибку, поддавшись эмоциям». Также Филимонов упомянул, что у Юлии Шевцовой был конфликт с бывшими подчиненными, которые «не упустили случая» использовать ситуацию для мести.

Кто займет пост главы округа

В своем обращении Филимонов также сообщил, что на место главы Нюксенского округа «с высокой долей вероятности» будет назначен участник специальной военной операции. Рассматриваются в том числе ветераны, прошедшие региональную программу «Герои Русского Севера» — аналог «Времени героев».

С аналогичным предложением выступила и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Комментируя скандал, она рассказала, что Юлия Шевцова записала видеообращение с извинениями, в котором, однако, в достаточно резком тоне обвинила местных жителей в том, что они якобы использовали ее дочь в «политических целях».

По мнению Мизулиной, в сложившейся ситуации отставка — самый разумный шаг для Шевцовой. При этом она также отметила, что должность руководителя муниципалитета мог бы занять человек с боевым опытом участия в СВО.