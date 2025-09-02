На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе на участника СВО «повесили» чужой долг

Участника СВО из Ставропольского края пытались заставить погасить чужой долг
Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

На участника специальной военной операции (СВО) из Ставропольского края «повесили» чужой долг в размере более 90 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В заявлении отмечается, что в непростой ситуации оказался житель города Железноводска. Мужчина купил квартиру на вторичном рынке недвижимости. Вскоре после этого ему выставили счет за коммунальные услуги. На этом фоне военнослужащий обратился в прокуратуру.

«Установлено, что <...> новому владельцу [квартиры] неправомерно начислена задолженность предыдущего собственника жилого помещения по водоснабжению и водоотведению», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что ресурсоснабжающей организации было вынесено представление. В результате необоснованную задолженность аннулировали.

4 марта портал Ura.ru сообщил, что коллекторы пытались получить от детей участника СВО из Тюменской области около 256 тыс. рублей. По информации журналистов, мужчина в мае 2023 года оформил кредитную карту одного из банков. Впоследствии по ней образовалась задолженность, при этом сам житель региона подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону боевых действий.

Компания обратилась в суд с требованием о возврате средств, при этом ответчиками были дети военнослужащего. Сам мужчина получил серьезное ранение на фронте, и его спасти не удалось.

По российскому законодательству, если должник не вернулся из зоны боевых действий, то его обязательства перед кредитными организациями аннулируются. В связи с этим коллекторы не смогли добиться возмещения денежных средств.

Ранее группа цыган напала на участника СВО из Владивостока за отказ купить у них телефон.

