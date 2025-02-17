На Дальнем Востоке на участника СВО напали за отказ купить телефон

Во Владивостоке на участника специальной военной операции (СВО) напали на трамвайной остановке за отказ купить телефон. Об этом пишет Telegram-канал «News.VL Владивосток Приморье».

Как рассказал источник, вернувшегося с СВО молодого человека окружили цыгане. Они пытались заставить его купить у них телефон. После полученного отказа они набросились на военного с кулаками. За мужчину вступился сотрудник полиции, который в тот момент не был на службе. На него также напали. Совместными усилиями одного из нарушителей удалось задержать. На нападавших подали заявление в правоохранительные органы.

Недавно в Нижневартовске агрессивный мужчина напал на пенсионера-участника СВО, приехавшего домой на реабилитацию. Инцидент произошел в подъезде жилого дома.

12 ноября водитель такси напал на пассажира — участника СВО, у которого были ампутированы пальцы правой ноги. Таксист выбросил костыли бойца из машины, после чего вытолкнул пассажира с заднего сиденья, а затем прыгнул ему на поврежденную ногу и уехал. Позже суд арестовал водителя такси.

Ранее двое волгоградцев силой усадили раненого бойца СВО в авто и вымогали деньги.