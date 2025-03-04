В Тюменской области к наследникам участника спецоперации пришли коллекторы

Коллекторы пытались получить от детей участника специальной военной операции (СВО) из Тюменской области около 256 тыс. рублей, но остались ни с чем. Об этом сообщил портал URA.RU.

Журналисты выяснили, что в мае 2023 года житель Ялуторовского района оформил кредитную карту Тинькофф Банка. Впоследствии по ней образовалась задолженность, при этом сам мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону боевых действий.

«Компания обратилась в суд с требованием о возврате средств, однако ответчиками были наследники мужчины», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Там пояснили, что участник СВО получил серьезное ранение в ходе боевых действий. Его спасти не удалось.

По российскому законодательству, если должник не вернулся с фронта, то его обязательства перед кредитными организациями аннулируются. В связи с этим коллекторы не смогли добиться возмещения денежных средств.

В феврале группа цыган напала на участника СВО из Владивостока за отказ купить у них телефон. Мужчину избили на одной из местных трамвайных остановок, при этом за него вступился сотрудник правоохранительных органов, который в тот момент был не при исполнении. В результате одного из нарушителей удалось задержать.

Ранее в Ростовской области задержали членов банды, похищавших участников СВО.