Эксперт назвал топ-5 мест, которые стоит посетить в Китае

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в беседе с aif.ru, прокомментировал новость о том, что скоро россияне смогут посетить Китай без визы. Эксперт перечислил пять мест, где стоит побывать во время путешествия в КНР.

«Можно поехать, естественно, в Харбин. Это город, где жила российская эмиграция. Это Пекин, естественно, из которого можно вылазку сделать на Великую Китайскую стену и посетить Запретный город. Сиань. Это Терракотовая армия китайского императора», — рассказал Мкртчян.

Кроме того, следует обратить внимание на Урумчи и Гуанчжоу, добавил он.

С 15 сентября Китай запускает пробный безвизовый режим для россиян, сообщили в МИД КНР 2 сентября. Владельцы обычных загранпаспортов смогут находиться на территории страны без визы до 30 суток. Режим будет действовать в течение года — до 14 сентября 2026 года. Мера направлена на упрощение взаимных поездок и развитие туризма, подчеркнули в ведомстве. Одновременно Пекин расширил перечень государств, граждане которых также смогут въезжать в КНР без виз.

Ранее эксперт предрек рост числа спонтанных поездок россиян в Китай.