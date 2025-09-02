Эксперт предрек рост числа спонтанных поездок россиян в Китай

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Ридусом» объяснил, как безвизовый режим с Китаем отразится на турпотоке. Эксперт отметил, что направление уже сейчас является популярным: за первое полугодие 2025 года зафиксирован заметный рост количества поездок россиян в КНР.

«Наши страны связывают большое количество рейсов российских авиакомпаний. При этом по цене они очень конкурентоспособны, несмотря на продолжительный перелет — средний чек на билет в Шанхай или Пекин туда-обратно стартует от 45 тысяч рублей», — отметил Горин.

По его прогнозам, туристический поток из России на время действия безвизового режима увеличится на 30-40%. Популярными, в том числе, будут и спонтанные поездки в Китай, считает вице-президент РСТ.

С 15 сентября Китай запускает пробный безвизовый режим для россиян, сообщили в МИД КНР 2 сентября. Владельцы обычных загранпаспортов смогут находиться на территории страны без визы до 30 суток. Режим будет действовать в течение года — до 14 сентября 2026 года. Мера направлена на упрощение взаимных поездок и развитие туризма, подчеркнули в ведомстве. Одновременно Пекин расширил перечень государств, граждане которых также смогут въезжать в КНР без виз.

