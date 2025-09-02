На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина лечился по советам ChatGpt и в итоге оказался в больнице

Ирландец лечился по советам ChatGpt и узнал от врачей, что у него рак горла
Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в Ирландии лечился по советам чат-бота с искусственным интеллектом ChatGpt и в итоге оказался в больнице, пишет Mirror.

Ирландец Уоррен Тирни оказался в больнице после того, как несколько месяцев консультировался не с врачами, а с искусственным интеллектом. Он обратился к ChatGPT, когда у него появились постоянная боль в горле и трудности с глотанием. По словам мужчины, чат-бот заверил его, что «крайне маловероятно», что эти симптомы связаны с раком. Более того, инструмент подбадривал его сообщениями о том, что не стоит переживать.

Эти ответы внушили мужчине ложное чувство уверенности, и он продолжал игнорировать проблему. Однако со временем симптомы усилились, и он все же обратился в отделение неотложной помощи. Там врачи диагностировали у него аденокарциному пищевода четвертой стадии — редкий и агрессивный рак горла. Пятилетняя выживаемость при этом диагнозе составляет всего 5–10%.

«Я знаю, что это, вероятно, стоило мне пары месяцев. Я живой пример того, что нельзя полагаться на ИИ в медицинских вопросах», — добавил ирландец.

Ранее новорожденную девочку в Колумбии назвали в честь ChatGPT.

