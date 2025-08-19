Родители назвали новорожденную дочь в честь ChatGPT

В Колумбии родители назвали новорожденную дочь в честь чат-бота ChatGPT, пишет UPI.

В небольшом городке Серете, департамент Кордова, колумбийская семья вызвала бурные обсуждения, назвав свою новорожденную дочь Чат Йипити Бастидас Герра — в честь популярной программы ChatGPT.

Как сообщили местные СМИ, родители заявили, что выбор имени стал для них «данью уважения к новой эпохе технологий и искусственного интеллекта». Национальный отдел ЗАГСа без возражений зарегистрировал необычное имя.

Многие пользователи выразили недоумение и сомнения, полагая, что ребенку в будущем будет непросто с таким именем. Другие, напротив, сочли решение родителей оригинальным и даже «прогрессивным».

Хотя закон в Колумбии не содержит запрета на конкретные имена, чиновники Национального реестра имеют право отказать в регистрации, если сочтут, что выбранное имя может унизить ребенка или повлиять на его репутацию.

