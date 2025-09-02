В Москве мужчина надругался над ребенком в подъезде дома

В Москве мужчину обвинили в надругательстве над девочкой в подъезде дома

Жителя Москвы обвиняют в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Инцидент произошел на Воронежской улице. По версии следствия, в подъезде одного из домов мужчина совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Позже пострадавшая рассказала о ситуации родителям, после чего они обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранту уже предъявили обвинения.

«Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты ведомства проводят все необходимые мероприятия, которые помогут закрепить доказательную базу.

