Юноши похитили школьницу, изнасиловали бутылкой и бросили на дороге

В Индии компания юношей похитила девушку и изнасиловала бутылкой
Shutterstock/FOTODOM

Школьница из Индии попала в больницу после изнасилования сверстниками. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в городе Бансвара. 16-летняя девушка после школы ждала машину, но в какой-то момент к ней подъехали два подростка, один из которых раньше учился в этом заведении.

Они предложили подвезти ее домой, но, когда девушка отказалась, силой увезли с собой в дом, где изнасиловали, вставив бутылку ей между ног. После этого один из молодых людей отвез пострадавшую домой к своей тете и там снова надругался.

Позже юноши бросили школьницу на дороге и скрылись. Спустя некоторое время ее заметил прохожий и отвез в больницу, где ее состояние оценили как тяжелое. Хирурги прооперировали пациентку, на данный момент она в удовлетворительном состоянии.

Тем временем родственники девушки обратились в полицию. Одного из молодых людей уже задержали.

Ранее нелегал похитил шестилетнего ребенка, изнасиловал и получил два пожизненных срока.

