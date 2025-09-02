Россиянин попытался изнасиловать девушку, которая шла на пляж, но она отбилась

В Ульяновске мужчина с ножом пытался изнасиловать девушку, но та отбилась

В Ульяновске правоохранители завершили расследование покушения на изнасилование местной жительницы. Обвиняемый, 50-летний горожанин, вскоре предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе 28 июля. Как установили правоохранители, потерпевшая шла на Центральный пляж, когда к ней подошел мужчина с канцелярским ножом с намерением совершить преступление. Девушка дала агрессору отпор и смогла привлечь внимание прохожих. В итоге преступник скрылся.

Позже личность мужчины установили, его задержали. Сейчас обвиняемый находится под стражей в ожидании суда. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чите неизвестный пытался изнасиловать ребенка на улице.