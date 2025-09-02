На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемерово мужчина уже несколько месяцев терроризирует бывшую сожительницу

Житель Кемерово пробил кирпичом голову экс-партнерше и избежал наказания
Инцидент Кузбасс/VK

Житель Кемерово уже несколько месяцев избивает бывшую сожительницу. Об этом пострадавшая рассказала в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Пара рассталась еще в январе этого года. Инициатором разрыва стала 34-летняя Ирина, однако ее бывший, 46-летний Константин, с решением женщины не смирился и стал ее терроризировать.

С этих пор он не дает прохода экс-партнерше и регулярно применяет к ней физическое насилие. Жертва не раз обращалась за помощью, но полиция бездействует.

«В одном из случаев он мне кирпичом голову пробил. Он на голове буквально прыгал, ресницы выдергивал, ножом угрожал, а также угрожал закопать в снегу», — вспоминает Ирина.

В настоящее время Константин находится в СИЗО, однако правоохранители пока не возбудили уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

Ранее россиянка подала в полицию 20 заявлений на агрессивного экс-супруга, но помощи не получила.

