На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка подала в полицию 20 заявлений на агрессивного экс-супруга, но помощи не получила

В Башкирии полицейские не смогли защитить женщину от бывшего мужа-агрессора
true
true
true
close
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Башкирии написала уже более 20 заявлений на агрессивного экс-супруга, но так и не получила помощи от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лилия и Евгений развелись еще в 2022 году, и сначала их общение оставалось вполне уважительным, но в 2024 году мужчина начал проявлять агрессию. Евгений стал избивать и преследовать женщину, однажды пытался выломать дверь в ее квартиру. Он также взял у бывшей жены 700 тыс. рублей якобы в долг, но пригрозил расправой.

Жительница Салавата обращалась к местным правоохранителям после каждого инцидента, однако они проигнорировали все заявления пострадавшей. Лилия обвинила полицейских в бездействии. Сейчас она пытается добиться опеки над детьми, которые не хотят проводить время с отцом, но пока они вынуждены видеться с Евгением.

До этого мужчина жестоко избил бывшую жену, узнав о ее новых отношениях. Инцидент произошел в городе Туймазы. Мужчина напал на экс-супругу и жестоко избил ее — на кадрах с места происшествия видно, как агрессор таскает девушку за волосы, бьет ее об стену, а также наносит ей удары ногой в область головы. Пострадавшая попала в больницу. По словам девушки, бывший муж напал на нее после того, как узнал о ее новых отношениях.

Ранее дагестанец взял в заложницы бывшую жену и ее сестру из-за решения суда о разводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами