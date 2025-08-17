Россиянка подала в полицию 20 заявлений на агрессивного экс-супруга, но помощи не получила

Жительница Башкирии написала уже более 20 заявлений на агрессивного экс-супруга, но так и не получила помощи от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лилия и Евгений развелись еще в 2022 году, и сначала их общение оставалось вполне уважительным, но в 2024 году мужчина начал проявлять агрессию. Евгений стал избивать и преследовать женщину, однажды пытался выломать дверь в ее квартиру. Он также взял у бывшей жены 700 тыс. рублей якобы в долг, но пригрозил расправой.

Жительница Салавата обращалась к местным правоохранителям после каждого инцидента, однако они проигнорировали все заявления пострадавшей. Лилия обвинила полицейских в бездействии. Сейчас она пытается добиться опеки над детьми, которые не хотят проводить время с отцом, но пока они вынуждены видеться с Евгением.

До этого мужчина жестоко избил бывшую жену, узнав о ее новых отношениях. Инцидент произошел в городе Туймазы. Мужчина напал на экс-супругу и жестоко избил ее — на кадрах с места происшествия видно, как агрессор таскает девушку за волосы, бьет ее об стену, а также наносит ей удары ногой в область головы. Пострадавшая попала в больницу. По словам девушки, бывший муж напал на нее после того, как узнал о ее новых отношениях.

