В Магаданской области потоком воды снесло автомобильный мост

В Магаданской области из-за сильного наводнения снесло автомобильный мост. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, путепровод размыло в тот момент, когда по нему ехал грузовик с цистерной. Заправщик упал в воду и застрял.

«‎Недалеко от моста через реку Мякит мужчина оставил автомобиль в реке, так как не мог выбраться из-за паводка. Он пошел через лес, где встретил медведя и, спасаясь от животного, пересек разрушенный мост через Мякит, где люди помогли ему выбраться», — сказано в посте.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на участке федеральной трассы «Колыма» закрыли проезд из-за разрушения мостов. В ловушке оказались десять машин. Вертолетом Ми-8 водителям доставили еду и воду. Медицинская помощь никому не потребовалось. Одного из автомобилистов по его просьбе доставили в Магадан, добавили в ведомстве.

В июле в Ульяновской области размыло новый мост, построенный в 2024 году. На кадрах, опубликованных местным Telegram-каналом «Инсайд Ульяновск», видно, что от путепровода остались только боковые перегородки. Асфальтная поверхность и сваи рухнули в реку, протекающую под сооружением.

Ранее в Вологодской области во время крестного хода обрушился мост.