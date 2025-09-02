Журналисты назвали имя подозреваемого в убийстве экс-председателя Рады Парубия

Подозреваемым в убийстве бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия является Михаил Викторович Сцельников. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации журналистов, мужчина родился в 1973 году. В настоящее время подозреваемый ожидает вердикта о своем аресте в суде.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Парубий был убит 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него восемь раз, а затем скрылся. Экс-спикер Рады скончался до приезда медиков.

Ранее на Украине сообщили об отсутствии доказательств о «российском следе» в деле Парубия.