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В одесском подполье рассказали, кто мешал расследованию трагедии 2 мая

Stop Grave: расследованию сожжения Дома профсоюзов мешали ангажированные журналисты
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Александр Полищук/РИА Новости

Расследованию сожжения Дома профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе мешала группа ангажированные украинских журналистов под неофициальным названием «Второе мая». Об этом РИА Новости рассказал представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

«Конкретным препятствием, а именно фальсифицированием, занималась группа журналистов-расследователей, так называемая группа «Второе мая», которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для ЕСПЧ», — сообщил представитель подполья.

Он добавил, что группа была организована непосредственно Андреем Парубием, на тот момент — главой СНБО Украины. При этом Парубия, как одного из лидеров «Евромайдана», называют фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Таким образом, как подчеркнули в Stop Grave, в действиях «Второго мая» нет и не могло быть никакого стремления к поиску справедливости.

Бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук также заявил, что власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии в Доме профсоюзов, чтобы не выйти на самих себя.

Ранее в Крыму заявили о прекращении существования Украины.

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