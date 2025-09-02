На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа зона, которая является рассадником пыли в квартире

Pravda.Ru: верхние зоны в квартире могут стать рассадником пыли
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Верхние зоны в квартире часто становятся рассадником пыли, поэтому важно протирать верхние части рам и дверей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они подчеркнули, что игнорирование этого действия грозит ухудшением качества воздуха и появлением проблем со здоровьем, потому что такие частицы могут стать источником аллергенов.

«Невидимая глазу пыль состоит из мелких частиц: омертвевшей кожи, текстильных волокон и загрязняющих веществ. Они оседают в труднодоступных местах, накапливаясь и создавая проблемы. Поэтому важно уделять внимание таким зонам, чтобы защитить свой дом и близких», — подчеркнули в сообщении.

Специалисты посоветовали регулярно протирать все поверхности микрофибровой салфеткой или телескопической щеткой.

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина до этого говорила, что ежедневная генеральная уборка в квартире не поможет людям с аллергией на пыль. По ее словам, влажная уборка может только уменьшить контакт с аллергеном, поэтому она является временным фактором. При этом избавиться от аллергии таким способом не получится. Вместо этого Логина посоветовала обратиться к врачу за лечением.

Ранее был представлен первый в мире защищенный от пыли и воды складной смартфон.

