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Стало известно, поможет ли уборка в доме в борьбе с аллергией на пыль

Pravda.Ru: уборка в доме не поможет в борьбе с аллергией на пыль
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Ежедневная генеральная уборка в квартире не поможет людям с аллергией на пыль. Об этом Pravda.Ru рассказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Аллергия возникает, когда нарушен иммунитет. Если устранить эти нарушения, можно вылечить любое аллергическое заболевание. Даже такое тяжелое заболевание, как бронхиальная астма. Аллергия — это не внешние факторы, это индивидуальная повышенная чувствительность на аллергены», — пояснила врач.

По ее словам, влажная уборка может только уменьшить контакт с аллергеном, поэтому она является временным фактором. При этом избавиться от аллергии таким способом не получится. Вместо этого Логина посоветовала обратиться к врачу за лечением.

Дизайнер и основательница бренда plus-size одежды Lady Maria Мария Кошкарова до этого рассказала «Газете.Ru», что натуральные ткани часто считаются абсолютно безопасными, но даже они могут вызывать раздражение. По ее словам, причина кроется в технологиях обработки — хлопок и лен могут содержать остатки пестицидов, а шерсть сохраняет природный ланолин, который у некоторых людей вызывает контактный дерматит.

Ранее россиянам раскрыли связь глистов с возникновением аллергии.

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