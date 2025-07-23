Стало известно, поможет ли уборка в доме в борьбе с аллергией на пыль

Pravda.Ru: уборка в доме не поможет в борьбе с аллергией на пыль

Ежедневная генеральная уборка в квартире не поможет людям с аллергией на пыль. Об этом Pravda.Ru рассказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Аллергия возникает, когда нарушен иммунитет. Если устранить эти нарушения, можно вылечить любое аллергическое заболевание. Даже такое тяжелое заболевание, как бронхиальная астма. Аллергия — это не внешние факторы, это индивидуальная повышенная чувствительность на аллергены», — пояснила врач.

По ее словам, влажная уборка может только уменьшить контакт с аллергеном, поэтому она является временным фактором. При этом избавиться от аллергии таким способом не получится. Вместо этого Логина посоветовала обратиться к врачу за лечением.

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