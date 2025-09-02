На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, кому не принято оставлять чаевые

Специалист Коломацкая: работникам точек фастфуда не принято оставлять чаевые
Shutterstock

Чаевые не принято оставлять владельцам бизнеса, а также работникам точек фастфуда и госучреждений (например, МФЦ, докторам, учителям, сотрудникам МФЦ). Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

По ее словам, в целом в России чаевые не являются обязательными и являются формой благодарности за хорошее обслуживание. Она уточнила, что их можно оставить в качестве поощрения за то, что сотрудник хорошо выполнил свою работу.

«Как правило, давать чаевые принято работникам отелей, горничным и носильщикам, а также официантам в ресторанах/кафе и барменам за быстрое и качественное приготовление напитков. Еще в этом списке есть курьеры, особенно если доставка производилась в плохую погоду, а заказ оказался у покупателя очень быстро», — сказала Коломацкая.

Кроме того, ими можно вознаградить таксистов и мастеров в салонах красоты.

Результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» до этого показали, что большинство россиян (75%) оставляют чаевые. Опрос показал, что 24% из тех, кто оставляет чаевые, делают это, если сервис был качественным, 23% из-за старания персонала, 11% всегда оставляют чаевые, 10% — иногда, а 7% дают чаевые всем специалистам сферы услуг.

Ранее сообщалось, что россияне стали охотнее благодарить чаевыми обслуживающий персонал.

