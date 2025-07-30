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Россияне рассказали, насколько часто они оставляют чаевые

Rambler&Co: 75% россиян регулярно оставляют чаевые
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Большинство россиян (75%) оставляют чаевые, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер».

Опрос показал, что 24% из тех, кто оставляет чаевые, делают это, если сервис был качественным, 23% из-за старания персонала, 11% всегда оставляют чаевые, 10% — иногда, а 7% дают чаевые всем специалистам сферы услуг.

Говоря о сумме чаевых, 77% участников опроса отметили, что оставляют «на чай» 5-10% от чека, 21% — 10-15%, а 2% — больше 15% от общего счета.

Главная причина оставлять чаевые для 59% — качество сервиса, для 22% — вежливость, 4% — скорость обслуживания, а 15% оставляют «на чай» в знак благодарности.

Чаще всего (49%) чаевые получают официанты, 17% — водители такси, 15% — бьюти-мастера, 13% — сотрудники доставки, а 6% — персонал гостиниц и отелей.

В ходе опроса удалось выяснить, что в случае грубости сотрудника или проблем с заказом 62% респондентов не оставляют чаевые, 18% — из-за невкусной еды, а 4% заявили, что размер чаевых не должен зависеть от качества услуг.

Опрос проводился в июле 2025 года. Всего в нем приняли участие почти 17 тыс. интернет-пользователей.

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