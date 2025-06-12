Россияне стали охотнее благодарить чаевыми обслуживающий персонал

Жители России начали чаще благодарить обслуживающий персонал чаевыми. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob, проведенный в конце мая — начале июня 2025 года.

В исследовании приняли участие 3 тыс. человек из 529 населенных пунктов страны.

По результатам опроса, чаще всего россияне оставляют чаевые в ресторанах и кафе — так делают 75% опрошенных. Из них каждый третий делает это регулярно, а 43% — время от времени. На втором месте по популярности — таксисты (60% респондентов дают им на чай), далее идут курьеры (47%) и парикмахеры (34%). Также треть россиян оставляют чаевые на автозаправках и в отелях.

По результатам опроса, в среднем горничным и носильщикам в отелях россияне оставляют 500 рублей чаевых — это на 100 рублей больше, чем в прошлом году. В кафе и ресторанах на чай дают около 350 рублей, что на 50 рублей больше по сравнению с предыдущим годом.

Парикмахерам обычно оставляют 250 рублей, увеличив сумму на 10 рублей. Курьеры и таксисты получают примерно по 150 рублей, причем чаевые курьерам выросли на 20 рублей, а таксистам — на 30. Сотрудникам автозаправок и автомоек в среднем дают 120 рублей — также на 20 рублей больше, чем в прошлом году.

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