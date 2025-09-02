Мошенники используют сведения о недвижимости из Росреестра

Эксперт Денис Калемберг сообщил о новой схеме мошенников, в которой они используют информацию о недвижимости граждан, полученной из Росреестра. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Происходит атака следующим образом – злоумышленники узнают об объектах недвижимости, находящихся в собственности конкретного человека», — сообщил он.

Калемберг подчеркнул, что единственная цель отправки кода – напугать жертву и убедить ее в том, что она действительно сообщила важную информацию мошенникам. Вскоре после этого пользователь получает SMS-уведомление о якобы совершенном входе в «Госуслуги» и предложение позвонить по указанному номеру, если он не совершал никаких действий на портале.

В случае перезвона жертва попадает на «Роскомнадзор» и переводится на «специалиста по мошенничеству». При этом злоумышленники симулируют плохую связь из-за «глушилок», особенно когда жертва задает неудобные вопросы, например, о причинах отправки SMS о входе в «Госуслуги» не с официального номера сервиса. Если вопрос повторяется, «специалист» объясняет, что мошенники перехватили SMS и подменили текст и номер.

Конечная цель мошенников – побудить жертву перевести деньги на «безопасный счет», сообщить код из SMS для подтверждения транзакции или установить на устройство вредоносное программное обеспечение, чтобы получить доступ к средствам.

Ранее «Финуслуги» рассказали о новом способе мошенничества.