«Финуслуги» рассказали о новом способе мошенничества

Мошенники начали обманывать россиян приглашениями в «Финуслуги»
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мошенники в России придумали новую схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ. Об этом рассказали в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Злоумышленники звонят гражданам под предлогом уведомления о налоговой задолженности и требуют подать декларацию. Во время разговора они якобы записывают жертву на прием в «Финуслуги» и просят ввести специальный код для подтверждения визита. На деле этот код используется для получения доступа к различным финансовым сервисам.

Если жертва атаки поверила мошенникам и сообщила код, то ей звонит другой злоумышленник, который представляется сотрудником МВД, ФСБ или Банка России. Ей сообщают, что код попал к мошенникам и якобы уже начались подозрительные операции. Чтобы сохранить денежные средства, ей предлагают перевести деньги на «безопасный счет». В «Финуслугах» отметили, что в реальности никакого «безопасного счета» не существует, а такие заявления сразу же говорят о мошеннических действиях.

За последние семь месяцев 2025 года ущерб от дистанционных преступлений в России вырос на 16% — с 100,5 до 119,6 млрд рублей, сообщили в МВД. В январе-июле текущего года удалось зарегистрировать почти 425 тыс. дистанционных преступлений. Это на 2,3% меньше, чем за такой же период 2024 года.

Ранее россиянка отдала мошенникам машину и золото родителей.

