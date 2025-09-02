В Гидрометцентре рассказали о жаре на юге европейской части РФ

Вильфанд: жара на юге европейской части России может доходить до +40°C

В ближайшие дни в южных регионах европейской части России ожидается жара до +40°C. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что 2 и 3 сентября на Кубани прогнозируется температура воздуха до +39°C. 2 сентября в Ставропольском крае будет до +40°C.

Вильфанд объяснил такую жаркую погоду тем, что воздушные массы перемещают на юг России очень теплый воздух из тропических регионов северного полушария.

1 сентября руководитель Гидрометцентра сообщил, что температура воздуха в Москве до конца недели будет выше нормы.

28 августа синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что аномально теплая погода с летними температурами сохранится в Москве и области как минимум до середины сентября. По прогнозам метеоролога, дневные температуры в первой декаде сентября составят +19...+24°С, ночные показатели не опустятся ниже +11...+16°С.

Ранее москвичам рассказали о сроках наступления «золотой осени».