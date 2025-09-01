На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде в городе до конца недели

Вильфанд: в Москве до конца недели прогнозируется около +20°C
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве до конца недели будет выше нормы. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если в понедельник +22°C...+24°C прогнозируется, то уже во вторник в Москве понижение — +17°C...+20°C. Но это означает, что температура будет выше нормы на 2-3 градуса. И потом, в течение всех последующих дней, температура на 1-2 градуса выше нормы», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что к концу недели температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы. По его словам, столбики термометров в этот период покажут примерно +20°C. При этом до конца недели могут пройти кратковременные небольшие дожди, отметил научный руководитель.

28 августа синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что аномально теплая погода с летними температурами сохранится в Москве и области как минимум до середины сентября. По прогнозам метеоролога, дневные температуры в первой декаде сентября составят +19...+24°С, ночные показатели не опустятся ниже +11...+16°С.

Ранее синоптик рассказала о самом теплом дне в Москве за август.

