Москвичам рассказали о сроках наступления «золотой осени»

Ботаник Чуб: золотая осень в Москве наступит в начале октября
Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Летний сезон в Москве был аномально влажным, растения показали отличный прирост, поэтому в столице и окрестностях листопад откладывается. Об этом в интервью KP.RU рассказал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

«Мы ожидаем, что листопад в этом году будет в обычные сроки или даже позже. В обычные – это начало октября», — рассказал он.

По словам биолога, даже засуха, которая была в средней полосе России, не сильно сказалась на ситуации. Он объяснил, что глобальное изменение климата выявляется на больших пространствах и за длительное количество времени, а конкретный год может выпадать из тренда в ту или иную сторону. Чуб отметил, что люди живут в погоде, а не в климате, которая тоже постоянно «преподносит сюрпризы».

Ученый подчеркнул, что на цвет листвы влияют еще и заморозки, которые создают «массовое пожелтение».

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на синоптиков писал, что на выходных ожидается аномально жаркая погода практически на всей территории России. В публикации говорится, что самая жаркая погода ожидается в Крыму и Краснодарском крае. Там воздух прогреется до +30... +35°C. В центральной части России ожидается +25... +29°C. В Москве также в конце августа установится тридцатиградусная жара.

Ранее врач объяснила россиянам, как подготовить организм к сезону простуды.

