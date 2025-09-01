Психолог назвал игры, которые помогут адаптировать первоклассника к школе

Психологическая готовность первоклассника к школе — важная составляющая его будущих успехов, отношения к учебе и настроения. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнил психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков. Он призвал родителей помочь ребенку перейти на новую ступень взросления, в которой будут уроки, домашние задания, учителя и сверстники.

«Например, можно поиграть со своим ребенком в игру «Ты ученик, а я учитель». Это снизит страхи перед новым», — посоветовал специалист.

Кроме того, по его словам, подойдут те игры, которые будут тренировать усидчивость и самоконтроль, например, лото, мемо и «угадай кто».

При этом взрослым стоит помнить, что даже тщательная психологическая подготовка к школе может не избавить первоклассника от тревоги полностью. Не стоит остро реагировать на детский стресс и обесценивать чувства ребенка, поскольку это естественная реакция на перемены, добавил Лыков.

Педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова до этого говорила, что в первые недели учебного года важно поддерживать интерес ребенка к учебе, хвалить его за усилия, но не перегружать дополнительными занятиями и секциями. Также следует создать уютное пространство для учебы — светлое, тихое, без отвлекающих факторов.

