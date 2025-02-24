Родителям объяснили, как развивать в детях самостоятельность

Определение зоны ответственности и ее постепенное расширение помогут сделать ребенка самостоятельным. Об этом РИАМО рассказала психолог центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ирина Петрова.

По ее словам, этот процесс начинается в раннем детстве, поэтому родителям важно помогать детям и позволять им самим принимать решения. Так, например, дошкольники должны учиться самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки, выбирать игрушку для прогулки и так далее.

«У школьников появляется больше возможностей для принятия решений: занятия, хобби, дружба, участие в семейных делах. Ответственности становится тоже больше, особенно в учебе и выполнении домашних заданий. Подростки, освоившие навыки самостоятельности, уже способны управлять свободным временем, карманными деньгами, формировать круг общения», — отметила Петрова.

Нейропсихолог и педагог-методист Плюс Детям Александра Ковалевская до этого говорила, что будущие первоклассники перед школой прежде всего должны научиться самостоятельности и самоорганизации. В частности, по ее словам, у ребенка должна будет сформироваться привычка выполнять домашние задания, собирать форму для физкультуры в день занятия.

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