Ветеринар объяснил, почему нельзя жонглировать ежами

Ветеринар Шеляков: жонглирование ежом — это жестокое обращение с животными
Telegram-канал «Baza»

Жонглировать ежами недопустимо — это должно рассматриваться как жестокое обращение с животными. Об этом заявил «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. До этого в сети появилось видео, где новосибирца задержали за жонглирование ежом на глазах у детей.

«Конечно, такое абсолютно недопустимо. И детей, и взрослых даже приходится иногда учить, что маленькое или большое существо — это не игрушка. Но в основном маленькие существа почему-то как игрушку какую-то воспринимают. Сейчас есть маленькие свинки, маленькие кролики, мини-породы собак. Это вовсе не игрушка, они еще более хрупкие из-за своих размеров, чем взрослые особи. И, конечно, с ними надо очень осторожно обращаться. У нас большое количество травм бывает — просто с рук упало маленькое животное, себе что-то поломало или смертельно ушиблось, а здесь жонглировать. Животному это явно не понравится. Оно будет испытывать стресс даже в том случае, если после этого ему дадут какое-то угощение. Так что, я думаю, что данный факт жонглирования ежами, и тем более перед детьми — приучать к тому, что можно таким образом обращаться с животными, должно, несомненно, рассматриваться как жестокое обращение с животными. И, во-вторых, это хулиганство», — сказал Шеляков.

Ветеринар отметил, что опасность для ежей также представлял способ задержания мужчины — животное могли просто растоптать.

«Неужели он там сопротивлялся каким-то образом, чтобы на виду у детей делать такое жесткое задержание? Причем живое существо куда-то укатилось и могло вообще быть растоптано, травмировано и так далее. Поэтому, к сожалению, здесь надо отметить, что полиция тоже не профессионально сработала. Обычно такие случаи, когда на торжественных мероприятиях срабатывают профессионалы, там никто даже не замечает, что был человек, а он уже где-то далеко в автобусе сидит. А здесь могло несчастным случаем закончиться для ежей, которых мы увидели», — добавил Шеляков.

Как пишет издание «Подъем», утром 1 сентября мужчина пришел на линейку к одной из школ в Советском районе Новосибирска. Очевидцы утверждают, что неизвестный начал свой номер с раскладывания глиняных фигур, а затем начал подбрасывать мячи и живого ежа. По данным Baza, перед этим он также несколько раз снимал и надевал штаны (под ними были другие).

На место вызвали правоохранителей, которые скрутили жонглера. Во время задержания еж укатился, его до сих пор не нашли.

Ранее ветврач объяснил, как продлить жизнь кошке.

