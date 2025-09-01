Ветеринар объяснил, почему нельзя жонглировать ежами

Жонглировать ежами недопустимо — это должно рассматриваться как жестокое обращение с животными. Об этом заявил «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. До этого в сети появилось видео, где новосибирца задержали за жонглирование ежом на глазах у детей.

«Конечно, такое абсолютно недопустимо. И детей, и взрослых даже приходится иногда учить, что маленькое или большое существо — это не игрушка. Но в основном маленькие существа почему-то как игрушку какую-то воспринимают. Сейчас есть маленькие свинки, маленькие кролики, мини-породы собак. Это вовсе не игрушка, они еще более хрупкие из-за своих размеров, чем взрослые особи. И, конечно, с ними надо очень осторожно обращаться. У нас большое количество травм бывает — просто с рук упало маленькое животное, себе что-то поломало или смертельно ушиблось, а здесь жонглировать. Животному это явно не понравится. Оно будет испытывать стресс даже в том случае, если после этого ему дадут какое-то угощение. Так что, я думаю, что данный факт жонглирования ежами, и тем более перед детьми — приучать к тому, что можно таким образом обращаться с животными, должно, несомненно, рассматриваться как жестокое обращение с животными. И, во-вторых, это хулиганство», — сказал Шеляков.

Ветеринар отметил, что опасность для ежей также представлял способ задержания мужчины — животное могли просто растоптать.

«Неужели он там сопротивлялся каким-то образом, чтобы на виду у детей делать такое жесткое задержание? Причем живое существо куда-то укатилось и могло вообще быть растоптано, травмировано и так далее. Поэтому, к сожалению, здесь надо отметить, что полиция тоже не профессионально сработала. Обычно такие случаи, когда на торжественных мероприятиях срабатывают профессионалы, там никто даже не замечает, что был человек, а он уже где-то далеко в автобусе сидит. А здесь могло несчастным случаем закончиться для ежей, которых мы увидели», — добавил Шеляков.

Как пишет издание «Подъем», утром 1 сентября мужчина пришел на линейку к одной из школ в Советском районе Новосибирска. Очевидцы утверждают, что неизвестный начал свой номер с раскладывания глиняных фигур, а затем начал подбрасывать мячи и живого ежа. По данным Baza, перед этим он также несколько раз снимал и надевал штаны (под ними были другие).

На место вызвали правоохранителей, которые скрутили жонглера. Во время задержания еж укатился, его до сих пор не нашли.

