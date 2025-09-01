Россиянам рассказали о самопомощи при алкогольном отравлении

Обильное питье поможет самостоятельно справиться с легкой и умеренной формой алкогольного отравления. Об этом RuNews24.ru рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева.

По ее словам, вода поможет разбавить концентрацию алкоголя в желудке и ускорить его выведение из организма. Для облегчения состояния можно также самостоятельно спровоцировать рвоту. При этом эксперт предупредила, что самостоятельные действия не помогут, если у пациента есть признаки потери сознания или алкогольной комы. В этом случае она призвала сразу же вызывать скорую помощь.

«Также важно учитывать ситуацию на улице: если человек лежит без сознания, не стоит сразу вызывать скорую без предварительного осмотра. Можно подойти и спросить у него, нужна ли ему помощь. Возможно, он просто спит или находится в состоянии опьянения. Если он реагирует агрессивно — тогда лучше вызвать специалистов», — посоветовала Карасева.

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова до этого рассказала «Газете.Ru», что некоторые сочетания алкогольных напитков могут привести к отравлению. Например, не стоит пить газированные напитки, в том числе энергетики, с алкоголем.

