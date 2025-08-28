На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о росте числа пищевых отравлений готовой едой

Глава «Старт Качества» Деревсков: число отравлений готовой едой вырастет на 40%
Максим Блинов/РИА Новости

В ближайшие два года в России на 40% вырастет число пищевых отравлений, связанных с потреблением готовой еды. Такой прогноз «Газете.Ru» дал гендиректор компании «Старт Качества», эксперт по пищевой безопасности Константин Деревсков.

«Очень слабая база, которая позволяла бы подтвердить безопасность продукции. Результаты лабораторных исследований получаем только спустя две недели, а срок годности продуктов — пять-семь дней. Экспресс-методы в России отсутствуют вовсе. Очень много ручных операций. Это значительно увеличивает риски. 30-40% готовой продукции на рынке не соответствует требованиям. Это подтверждается протоколами лабораторных исследований торговых сетей. Несоответствия выявляются у 30–40% продукции. И это реальная картина», — отметил Деревсков.

По его словам, основная опасность в готовой еде — микробиологическая, и речь идет о патогенных микроорганизмах: кишечной палочке, листерии, сальмонелле, стафилококках. Кроме того, на многих предприятиях сложно обеспечить необходимую обработку и дезинфекцию оборудования. Эксперт добавил, что проблемы касаются и нормативного регулирования — в законодательстве отсутствует само понятие «готовая еда».

Ранее врач назвала продукты, которые без холодильника превращаются в яд.

