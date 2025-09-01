«Роснефть» помогла подготовить школы и учащихся к новому учебному году

«Роснефть» и дочерние общества компании обеспечили подготовку образовательных учреждений и школьников к началу учебного года в регионах присутствия. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что в 2025 году в 20 регионах России сели за парты свыше 2,7 тыс. учащихся «Роснефть-классов». Компания сотрудничает с 203 образовательными организациями-партнерами, включая 56 школ, 65 колледжей и 82 российских и зарубежных вуза, реализуя корпоративную систему непрерывного образования «Школа-колледж/вуз-предприятие».

В компании сообщили, что в новом учебном году проект расширится: дополнительно откроются 10 профильных 9-х классов в Самаре, Новокуйбышевске, Рязани, Тюмени, Губкинском, Нефтеюганске, Комсомольске-на-Амуре, Воткинске, Дудинке и Сорочинске.

Также к началу учебного года при поддержке предприятий компании отремонтированы школы, обновлена материально-техническая база колледжей и вузов. В частности, «Самотлорнефтегаз» оборудовал лаборатории Нижневартовского строительного и Урайского политехнического колледжей, «Востсибнефтегаз» оснастил техникумы в Красноярске, «РН-Ванкор» модернизировал учебные кабинеты в своих подшефных учреждениях. Ачинский НПЗ провел ремонт жилых комнат школы-интерната №3 в Красноярском крае.

«Самаранефтегаз» отремонтировал школы в Похвистневском районе и модернизировал кабинеты в семи школах Самарской области. В Воткинске при поддержке «Удмуртнефти» создано учебное пространство с современной техникой, а также обновлены спортивные залы.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» дочерние предприятия «Роснефти» оснастили оборудованием колледжи-партнеры. «Юганскнефтегаз» провел ремонт в 11 вузах и 5 школах, а «РН-Уватнефтегаз» создал образовательное пространство в технопарке Тюмени.

Кроме того, накануне Дня знаний сотрудники компании провели социальные акции. На более чем 1,3 тыс. АЗС школьникам вручили расписания уроков. В регионах были организованы праздничные мероприятия и адресная помощь семьям. В Москве в рамках программы «Платформа добрых дел» сотрудники обеспечили всем необходимым более 500 детей из семейных центров.