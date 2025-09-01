На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы их не мобилизовали

В Омске врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы тех не мобилизовали
Depositphotos

В Омске врач специально вызывал у пациентов язву, чтобы те могли уклониться от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 58-летний врач-эндоскопист в составе организованной группы за денежное вознаграждение оказывал помощь военнослужащим в уклонении от военной обязанности в период мобилизации. Медик использовал профессиональные знания и оборудование для нанесения повреждений органам пищеварения методом электрокоагуляции, что приводило к искусственным язвенным поражениям. После этого пациентам выдавались медицинские заключения, освобождающие от призыва.

Обвиняемый фигурирует в шести эпизодах преступлений по ч. 3 ст. 339 УК РФ — пособничество в уклонении военнослужащего от исполнения обязанностей путем членовредительства. Уголовное дело поступило в суд на рассмотрение в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Ранее украинец в фургоне для хлеба хотел сбежать от мобилизации в другую страну.

