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Украинец в фургоне для хлеба хотел сбежать от мобилизации в другую страну

Житель Львова в фургоне для хлеба пытался сбежать от мобилизации в Румынию
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Michael Kuenne/Global Look Press

Украинские пограничники задержали жителя Львова, который пытался избежать мобилизации и пересечь границу с Румынией, спрятавшись в фургоне для хлеба. Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По информации управления, 24-летний мужчина заплатил $5 тыс. трем жителям Закарпатья за пересечение государственной границы.

«Муж с супругой и еще один человек придумали схему, по которой под видом доставки хлеба перевозили в приграничье мужчин, поселяли их у себя дома, а затем давали указание, чтобы те переплывали Тису», — говорится в публикации ведомства.

Накануне сообщалось, что сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) во Львовской области Роман Сывкив уехал жить в Испанию, несмотря на действующий на Украине запрет на выезд за границу военнообязанных.

На Украине с конца февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим в стране ограничен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.

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