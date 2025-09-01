На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина задержали за приставания к 11-летней девочке

В Петербурге задержали жителя Архангельска, домогавшегося ребенка в 2019 году
РИА Новости

Жителя Архангельска задержали в Санкт-Петербурге за развращение ребенка. Об этом стало известно «Фонтанке».

Подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней остановили вечером 31 августа на Ладожском вокзале. По версии следствия, 35-летний мужчина совершил преступление еще в октябре 2019 года, когда находился в квартире в Мурино.

Тогда мужчина остался наедине со школьницей, залез к ней под одежду и начал трогать за интимные места. В тот момент жертве было всего 11 лет. Судя по информации из соцсетей, подозреваемый сам является отцом малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

До этого в Краснодаре мужчина приставал к школьнице в магазине. По данным следствия, обвиняемый, находясь в супермаркете, обратился к 13-летней девочке с предложениями непристойного характера. Злоумышленника задержали, он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.

Ранее на Колыме таксист домогался несовершеннолетней пассажирки в салоне авто.

