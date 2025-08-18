На Колыме таксист домогался несовершеннолетней пассажирки в салоне авто

В Магадане жительница города сообщила о домогательствах водителя такси в отношении 13-летней дочери, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел 17 августа.

По словам женщины, девочка была у подруги и решила вызвать такси, когда собралась домой. На вызов приехал мужчина 25–30 лет. Он довез ребенка до дома, но специально проехал нужный подъезд, остановился и заблокировал двери. Затем стал настойчиво предлагать прогуляться вместе и поцеловаться, обещая в подарок любой телефон по ее выбору.

В полиции сообщили, что информация зарегистрирована в дежурной части. Личность гражданина установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого таксист-мигрант надругался над 16-летней девушкой в Ленинградской области.

Водитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в салоне своего автомобиля. Инцидент, как заявил отец потерпевшей, произошел днем 11 августа на территории СНТ «Ягодка» в городе Сертолово.

Подозреваемого задержали на следующий день. 26-летнего гражданина Узбекистана проверили и выяснили, что он не состоит на миграционном учете. Мужчину оставили в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве таксист-мигрант изнасиловал женщину в хиджабе и шантажировал ее видео.