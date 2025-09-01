На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мясников объяснил россиянам, что влияет на продолжительность жизни

Доктор Мясников: главный фактор долгожительства – это генетика
Depositphotos

Продолжительность жизни в первую очередь зависит от генетического фактора – это основа здоровья людей, считает врач и телеведущий Александр Мясников. В беседе с НСН он отметил, что если у человека кто-то из родственников прожил до ста лет, то шансы на это повышаются в 17 раз.

В целом долгожительство – это многофункциональная тема, связанная с питанием, медициной, вредными привычками, но именно генетику ученые считают основой, подчеркнул врач.

«По разным исследованиям, генетика влияет на 60%. Я смотрю на практике, что сегодня большинство болезней просто генетически предопределены, — пояснил он. — Медицина, конечно, влияет, но все больше ученые ищут причину в предрасположенностях. Кто-то может курить и пить, но ему ничего не будет, а если генетика, то риски гораздо выше».

Что касается жителей горной местности, то сам по себе ландшафт – это никакой не секрет долголетия, от гор в данном случае ничего не зависит, убежден Мясников. По его словам, речь идет скорее о вековой изоляции людей, в результате которой долгожители женятся на таких же долгожителях, передавая потомкам соответствующие генетические предрасположенности.

До того диетолог Полина Журавлева заявила, что регулярное потребление тофу снижает риск развития рака, а также укрепляет кости и зубы. Это один из самых полезных продуктов, который считается важной частью рациона долгожителей, убеждена она.

Ранее ученые раскрыли секреты долголетия с помощью стволовых клеток долгожителей.

