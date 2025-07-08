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Ученые раскрыли секреты долголетия с помощью стволовых клеток долгожителей

GP: стволовые клетки долгожителей раскрыли молекулярные механизмы старения
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Ученые из Университета Сан-Паулу под руководством Матеуса Видигала де Кастро исследовали молекулярные механизмы старения, используя стволовые клетки от долгожителей, включая тех, кто переболел COVID-19. Работа опубликована в журнале Genomic Psychiatry (GP).

Пандемия COVID-19 вынудила ученых изменить подход к исследованиям. Из-за ограничений, связанных с социальной изоляцией, они сосредоточились на анализе клеток долгожителей, которые пережили вирус, что дало возможность изучить молекулярные механизмы их исключительной устойчивости. Ученые пытались понять, почему некоторые люди сохраняют здоровье и активность в возрасте более 100 лет, в отличие от более молодых людей, страдающих от тех же заболеваний, например, от тяжелой формы COVID-19.

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) — это клетки, перепрограммированные из зрелых клеток организма, таких как клетки кожи или крови, в клетки, которые обладают свойствами стволовых клеток. Они могут превращаться в различные типы клеток организма, что делает их мощным инструментом для исследований старения и заболеваний.

Доктор де Кастро использовали ИПСК для изучения того, как клетки долгожителей отличаются от клеток более молодых людей. Это помогло выявить молекулярные механизмы, которые могут объяснять устойчивость этих людей к болезням и их долголетие.

Одним из важных аспектов работы являлся учет генетического разнообразия в бразильской популяции. Исследования показали, что генетические вариации, специфичные для населения Бразилии, могут раскрыть новые аспекты долголетия, что подчеркивает важность разнообразия в научных исследованиях.

По мнению авторов, результаты могут иметь важные медицинские последствия, помогая разработать новые подходы к профилактике и лечению заболеваний, связанных с возрастом. Изучение клеток долгожителей открывает путь к созданию индивидуализированных методов лечения и профилактики, что, в свою очередь, может значительно улучшить качество жизни пожилых людей.

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