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Россиянам назвали незаменимый продукт долгожителей

Диетолог Журавлева: россиянам в любом возрасте нужно регулярно есть тофу

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Pixabay

Ученые выяснили, что регулярное потребление тофу снижает риск развития рака, а также укрепляет кости и зубы. Это один из самых полезных продуктов, который считается важной частью рациона долгожителей. Потреблять его можно хоть ежедневно, в любом виде, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Тофу можно жарить на гриле, сковороде, добавлять в салат, десерт. Это незаменимый источник белка и аминокислот, который влияет на организм более благотворно, чем рыба и молочка, так как имеет растительную основу, считает врач.

«Это продукт долгожителей. Азиаты живут долго благодаря тофу. Помимо всего прочего тофу также снижает риск сердечных заболеваний, очень полезен для костей», — подчеркнула диетолог.

Она призвала всех россиян ввести тофу в рацион, подчеркнув, что он полезен в любом возрасте.

Напомним, также врачи отмечают, что содержащиеся в тофу аминокислоты обеспечивают рост и восстановление тканей, нормализуют уровень сахара в крови, способствуют укреплению суставов, улучшают усвоение жиров, влияют на работу мозга и качество сна. Однако тофу делают из сои, а она является сильным аллергеном, поэтому перед употреблением продукта стоит сдать специальный анализ крови — аллергопробу.

Ранее врач назвала главные ошибки начинающих вегетарианцев.

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