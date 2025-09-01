ФСБ распространила видео задержания жителя Тамбовской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания жителя Тамбовской области, который подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как двое силовиков выпрыгивают из машины и ловят мужчину на обочине. Подозреваемого закидывают в грузовик и увозят в здание службы. В ходе допроса мужчина признался, что начал общаться в чатах с людьми, которые разделают его мировоззрение. Это были оппозиционные чаты и чаты проукраинской направленности в мессенджере Telegram. В октябре 2024 года ему написала пользовательница мессенджера, она представилась Александрой, сообщила, что находится на Украине. Россиянин пошел на контакте. Ему за сотрудничество предложили денежное вознаграждение. Он должен был изъять из схрона некоторые вещи, но его при этом заверили, что это будет обычная техника, а не что-то опасное.

По данным ФСБ, житель Тамбовской области по заданию кураторы извлек из заранее подготовленного тайника части взрывного устройства для осуществления диверсионно-террористических актов.

Следственным отделом управления ФСБ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством... направленной против безопасности РФ). Россиянину может грозить до 8 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Ранее ФСБ показала видео задержания жителей Ярославской области по делу о госизмене.