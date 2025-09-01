Россиянин задержан за сотрудничество с Украиной

Житель Тамбовской области задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель Тамбовской области задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС.

По данным службы, россиян по собственной инициативе связался через мессенджер Telegram с представителем украинской спецслужбы. По заданию кураторы мужчина извлек из заранее подготовленного тайника части взрывного устройства для осуществления диверсионно-террористических актов.

Следственным отделом управления ФСБ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством... направленной против безопасности РФ). Россиянину может грозить до 8 лет лишения свободы.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательств и установление возможных других случаев противоправной деятельности задержанного, продолжаются.

Ранее ФСБ показала видео задержания жителей Ярославской области по делу о госизмене.