ФСБ показала видео задержания жителей Ярославской области по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала кадры задержания двух мужчин, передававших украинским спецслужбам данные об объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Вести».

В видеоролике можно наблюдать операцию по задержанию одного из мужчин. Двое сотрудников ФСБ зафиксировали местоположение злоумышленника и оперативно повалили его на землю, а затем надели наручники.

В ходе дачи показаний один из жителей признался, что с ним связывался представитель Украины и просил передать ему сведения об объектах противовоздушной обороны (ПВО) на территории региона в обмен на выдачу паспорта европейского образца.

Другой задержанный в ролике рассказал, что публиковал в социальных сетях посты, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России, а также призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ.

До этого сообщалось, что против жителей Ярославской области возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Мужчинам может грозить пожизненное заключение. Расследование продолжается.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.