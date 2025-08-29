На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ показала видео задержания жителей Ярославской области по делу о госизмене

Появилось видео задержания жителей Ярославской области, передававших данные ВСУ
true
true
true

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала кадры задержания двух мужчин, передававших украинским спецслужбам данные об объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Вести».

В видеоролике можно наблюдать операцию по задержанию одного из мужчин. Двое сотрудников ФСБ зафиксировали местоположение злоумышленника и оперативно повалили его на землю, а затем надели наручники.

В ходе дачи показаний один из жителей признался, что с ним связывался представитель Украины и просил передать ему сведения об объектах противовоздушной обороны (ПВО) на территории региона в обмен на выдачу паспорта европейского образца.

Другой задержанный в ролике рассказал, что публиковал в социальных сетях посты, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) России, а также призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ.

До этого сообщалось, что против жителей Ярославской области возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Мужчинам может грозить пожизненное заключение. Расследование продолжается.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.

