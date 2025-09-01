На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре пообещали теплый сентябрь жителям европейской части России

Вильфанд: в европейской части России прогнозируется теплый сентябрь
Среднемесячная температура в сентябре в европейской части России будет выше нормы, а на всей остальной территории страны — около нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Теплый сентябрь ожидается на территории, фактически, до Урала», — отметил метеоролог.

По его словам, столбики термометров будут показывать температуру выше нормы в пяти федеральных округах — Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на севере Сибири — в Туруханском районе и на полуострове Таймыр в Красноярском крае.

Специалист рассказал, что практически во всех регионах Центрального федерального округа прогнозируется дефицит дождей. Исключение составляют только Костромская и Ярославская области.

Дефицит осадков ожидается и в западных регионах Приволжского федерального округа — в Ульяновской и Саратовской областях. То же касается северных регионов Уральского федерального округа, ряда территорий Дальнего Востока и Сибири, Ненецкого автономного округа, севера европейской части России. Мало дождей будет и в Курганской, Архангельской и Оренбургской областях.

Противоположная ситуация будет наблюдаться на Сахалине и юго-западе Сибири. Избыток осадков прогнозируется на востоке и юге Хабаровского края в районе Тихоокеанского побережья.

31 августа метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что 30 августа стало самым теплым днем в Москве с начала месяца. Температура воздуха на ВДНХ достигла 28,8°C.

Ранее москвичам рассказали о погоде с 1 по 7 сентября.

