Россиянка украла у коллеги ключи, чтобы отучить разбрасывать вещи, и ограбила ее квартиру

В Красноярском крае женщина украла у коллеги ключи и вынесла золото из квартиры

В Красноярском крае женщина решила отучить коллегу разбрасывать вещи, украв у нее ключи, но в итоге ограбила ее квартиру. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужской печатки, цепочки с кулоном и пары серег из домашней шкатулки — она оценила ущерб от пропажи золотых украшений в 100 тысяч рублей. Выяснилось, что несколькими днями ранее женщина потеряла ключи от квартиры.

Подозреваемой оказалась ранее не судимая коллега потерпевшей, которая воспользовалась тем, что семья уехала в другой город. Она проникла в квартиру и похитила украшения. При обыске в доме подозреваемой все похищенное имущество было найдено и изъято. Женщина полностью признала свою вину, объяснив, что изначально взяла ключи с целью «проучить» коллегу за небрежность, но потом ей стало стыдно и она решила подбросить ключи ей в почтовый ящик. Однако, уже находясь в подъезде дома, она поддалась соблазну.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража. Подозреваемой грозит наказание до шести лет лишения свободы.

